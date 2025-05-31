Гимнастка Аверина об Овечкине: «Огромное уважение за то, что он не сдался, боролся и шел на рекорд. Весь мир за этим следил, кажется»

Дина Аверина рассказала, что следила за игрой Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по ходу этого сезона стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в 1491 матче.

«Когда была спортсменкой, всегда следила за фигурным катанием, иногда за спортивной гимнастикой. Могла посмотреть матчи по хоккею и футболу. Но нет спортсмена, за которым я слежу постоянно.

Но за Овечкиным следила. Он молодец. Огромное уважение ему за то, что он не сдался, боролся и шел на рекорд. Мне кажется, весь мир за этим следил», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике.