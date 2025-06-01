Губерниев о КХЛ: «Нам надо делать сильную лигу, чтобы она соперничала с НХЛ. Не на словах, а на деле. Но лучший хоккей в мире все равно там, мы же гордимся успехами Овечкина»

Дмитрий Губерниев считает, что КХЛ должна конкурировать с НХЛ.

– Игроки заявляют о себе, а потом уезжают в НХЛ. Это потеря для российского хоккея?

– Это потеря для нашего хоккея, но я бы на их месте уехал. Вот Матвей Сафонов в «ПСЖ». Это потеря для нашего футбола? Безусловно. Это потеря для игрока? Конечно, нет. Люди стремятся быть в обществе себе подобных. Если ты большой хоккеист или футболист, если ты чувствуешь в себе силы, то уезжай.

Нам надо делать сильную лигу, чтобы она соперничала с НХЛ. Не на словах, а на деле. У нас во многом получается, но все равно лучший хоккей в мире там. Мы же гордимся успехами Овечкина . Если бы эти успехи были в КХЛ , то они были бы так же важны для спортивного мира? Нет.

Поэтому наша задача продолжать бурно развивать хоккей в стране, и в целом во многом нам удается это сделать, – сказал комментатор.