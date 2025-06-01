ЦСКА покинули Галиев, Хомченко, Ярош, Клаэссон и Шартье. Решение по Мамину примет новый тренерский штаб («Чемпионат»)
Пять хоккеистов покинули ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта.
По информации «Чемпионата», это вратарь Павел Хомченко, защитники Кристиан Ярош и Фредрик Клаэссон, нападающие Рурк Шартье и Станислав Галиев.
Также закончился контракт у Максима Мамина, который стал неограниченно свободным агентом. Отмечается, что решение по его возможному будущему в армейском клубе примет новый тренерский штаб.
30-летний форвард в прошедшем сезоне набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки и не отметился результативными действиями за 6 игр в плей-офф при полезности «минус 6».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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