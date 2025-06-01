ЦСКА покинули Галиев, Хомченко, Ярош, Клаэссон и Шартье. Решение по Мамину примет новый тренерский штаб («Чемпионат»)

Пять хоккеистов покинули ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта.

По информации «Чемпионата», это вратарь Павел Хомченко , защитники Кристиан Ярош и Фредрик Клаэссон , нападающие Рурк Шартье и Станислав Галиев .

Также закончился контракт у Максима Мамина , который стал неограниченно свободным агентом. Отмечается, что решение по его возможному будущему в армейском клубе примет новый тренерский штаб.

30-летний форвард в прошедшем сезоне набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки и не отметился результативными действиями за 6 игр в плей-офф при полезности «минус 6».

Квалификационное предложение сделано нападающему Тахиру Мингачеву .

Кожевников о слухах про Никитина в ЦСКА: «В Москве не будут ждать 3 года. «Локомотив» дал ему спокойно работать, результат пришел потом»