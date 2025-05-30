Александр Пашков: «ЦСКА хочет поймать золотую рыбку, часто возникает вопрос о победе в Кубке Гагарина, но они далеки от этой цели. В этом сезоне было фиаско»

Александр Пашков оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок Гагарина.

Ранее появилась информация, что Игорь Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и возглавит клуб из Москвы.

Напомним, 29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

«ЦСКА хочет поймать золотую рыбку. В разговорах руководителей клуба часто возникает вопрос о победе в Кубке Гагарина. На мой взгляд, команда далека от этой цели.

Предстоит трудная, многолетняя работа, и выбор тренера тут не самое главное. Основной вопрос – создание победной команды. Это дано не каждому клубу или тренеру, надо ждать и смотреть, как будут развиваться события.

В этом сезоне, надо говорить прямо, было фиаско. И на данный момент перспективы неясные. Остается только пожелать успеха клубу со столь богатой победной историей», – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер ЦСКА Александр Пашков.

Никитин возглавит ЦСКА. Решение о назначении тренера «Локомотива» примут в ближайшее время («СЭ»)