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Сурин о трэш-токе: «Не импровизация, ко всем была подготовка. Ты не должен быть молодым дураком, который говорит чушь, все взрослые люди»

Егор Сурин заявил, что готовится к трэш-току заранее под конкретного соперника.

– Трэш-ток от Егора Сурина – об этом многие говорили. Вы всегда любили поговорить на площадке, или это появилось только в КХЛ?

– Это началось с молодежки. Благодаря тренировкам с Серегой Мурашовым я начал это делать. Ты забиваешь гол своему же вратарю и чего-нибудь вдогонку говоришь ему. Потом Серега мне объяснил, что можно и нужно говорить.

Я стал развивать эту тему. Мне нравится трэш-ток. Но нельзя подъехать к игроку и сказать какую-то фигню, все взрослые люди. Ты не должен быть молодым дураком, который говорит откровенную чушь. 

– То есть вы специально выбираете жертв и готовитесь? 

– Это не импровизация. Ко всем была подготовка. Но вот про Зака Фукале я ничего не знал. С другой стороны, он эмоциональный парень – его вывести из себя было не сложно. Думаю, у меня получилось.

Мы переглядывались, показалось, что залез к нему в голову. Меня же судьи не пускали к нему. Один из арбитров перед вторым периодом стоял у лавки, чтобы оградить меня от Фукале. Я сел на скамейку и стал ему махать. Он начал смеяться. 

– В плей-офф от вас досталось Никите Серебрякову

– Я ожидал от него такой реакции, это был накопительный эффект. Подъезжал к нему всю серию, поэтому в седьмом матче уже нужно было чем-то удивлять. Думаю, у меня получилось, – сказал 18-летний форвард «Локомотива». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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