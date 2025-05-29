Экс-форвард СКА Демидов признан лучшим новичком сезона КХЛ. Сурин – 2-й, Вязовой – 3-й

Иван Демидов назван лучшим новичком сезона КХЛ.

В сезоне‑2024/25 19‑летний форвард стал лучшим бомбардиром СКА , набрав 49 (19+30) в 65 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 6 играх.

Демидов в апреле заключил трехлетний контракт новичка с «Монреалем ». В регулярке НХЛ Иван провел 2 матча, забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. В плей‑офф на счету Демидова 2 голевых паса в пяти играх серии против «Вашингтона».

На награду также претендовали форвард «Локомотива » Егор Сурин и вратарь «Салавата Юлаева » Семен Вязовой.

Награждение состоялось 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ в Подмосковье.