Терещенко об отставке совета директоров СКА: «Там везде был только Ротенберг, кажется. Теперь он сконцентрируется на работе главным тренером»

Алексей Терещенко заявил, что будет наблюдать за работой Романа Ротенберга в СКА.

В минувшем сезоне клуб под руководством Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ранее СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера. При этом сообщалось , что Ротенберг останется тренером клуба.

– В СКА поменялся совет директоров. Как считаете, поможет ли это команде?

– Честно говоря, я не знаю, кто там в совете директоров был, да и вообще в руководстве.

Мне кажется, там везде был только Роман Борисович [Ротенберг], теперь, когда его убрали из совета директоров, Ротенберг сконцентрируется на работе главным тренером.

Понаблюдаем, как он будет строить команду, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Как понимать перемены в СКА? Главное: Ротенберг пока остается тренером