  • Бландиси о ценах в России: «Пытаюсь понять курс рубля к канадскому доллару – дается тяжело. Это не связано с хоккеем, такие вещи обсуждаю с семьей»
2

Джозеф Бландиси заявил, что не понимает отношение курса рубля к доллару Канады.

31-летний форвард стал игроком СКА в это межсезонье. Сообщалось, что он будет получать около 65 млн рублей за сезон.

– Как тебе цены в России? Что для тебя реально дорого?

– Примерно одинаково, но я до сих пор пытаюсь понять курс рубля к канадскому доллару (1 доллар = 57,9 рубля по курсу на 21.10.2025 – Спортс’‘), и это дается тяжело.

– Следишь ли за курсом рубля? От этого твоя зарплата зависит?

– Эта вещь не связана с хоккеем, поэтому стараюсь держаться подальше. Такие вещи стараюсь обсуждать с семьей. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно усердно работать в индустрии, в которой мы находимся.

Думаю, что нужно фокусироваться на игре и показывать лучшее, что есть во мне, – сказал нападающий СКА Джозеф Бландиси.

Бландиси о Ларионове в НХЛ: «Для него нет потолка, может отправиться куда хочет. В Северной Америке к нему огромное уважение»

