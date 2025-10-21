  • Спортс
  • Бландиси о Ларионове в НХЛ: «Для него нет потолка, может отправиться куда хочет. В Северной Америке к нему огромное уважение»
Джозеф Бландиси заявил, что Игорь Ларионов мог бы работать в НХЛ.

Форвард стал игроком СКА в это межсезонье. На его счету 4 (3+1) очка в 14 матчах FONBET КХЛ.

– Как тебе работа под руководством Игоря Ларионова? Его игровой опыт помогает развиваться тебе как хоккеисту?

– Сто процентов. Когда мы на льду, он требует от каждого выкладываться на максимум, а за пределами игры он готов помочь тебе с какими-то мелкими вещами, которые связаны с жизнью. Недавно смотрел про «Русскую пятерку», уже имея большое уважение к нему, и после документального фильма я стал еще больше горд выступать под руководством такого тренера.

Он очень требовательный тренер, обращает внимание на различные мелочи, которые помогают становиться лучше. Его креативность и динамичность, когда он был игроком, заставляют тебя впитывать все, что он готов дать сейчас.

– Как думаешь, Ларионов мог бы стать тренером в клубе НХЛ?

– Если он захочет, то да. Для него нет потолка, и он может отправиться куда хочет. В Северной Америке к Ларионову огромное уважение. Он мне напоминает Дэйла Хаверчука, с которым я работал раньше.

– Какая команда ему подойдет по стилю?

– Думаю, что команды с хорошими навыками. Он очень требователен к передачам, поэтому креативная команда подошла бы ему. В НХЛ сейчас много таких молодых коллективов. Если он этого захочет, я уверен, что у него получится.

Нам нравится работать под руководством Ларионова, и мы надеемся, что он будет работать со СКА дальше, – сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.

Кирилл Сафронов о СКА: «У Ларионова есть кредит доверия – он был великим игроком, зарекомендовал себя как тренер. Не обращал бы внимание на спекуляции о замене»

