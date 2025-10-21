«Эдмонтон» и «Бостон» хотят выменять Така у «Баффало». У форварда 287 матчей и 247 очков за клуб (RG)

«Баффало» может обменять Алекса Така.

По информации RG, «Эдмонтон », «Бостон » и еще несколько клубов НХЛ подавали соответствующий запрос в офис «Сэйбрс».

Ранее агент 29-летнего форварда заявил: «Мы не смогли договориться о новом контракте до начала сезона, а теперь просто отложили это в долгий ящик. Но мы провели несколько полезных бесед, очевидно, что «Баффало» хочет подписать долгосрочный договор».

Действующий контракт Така со средней годовой зарплатой 4,75 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что клуб выслушивает предложения, но хочет продлить соглашение с игроком, и стороны могут вести переговоры вплоть до февральской паузы на Олимпиаду или дедлайна (6 марта).

За пять сезонов в «Баффало », включая текущий, Так провел 287 матчей и набрал 247 (107+140) очков.