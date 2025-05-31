«Спартак» продлил контракт с Рубцовым. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 года

«Спартак» продлил контракт с Германом Рубцовым.

Новое двустороннее соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.

В минувшем сезоне Рубцов провел 76 матчей за «Спартак » с учетом плей-офф и набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 10».

Следующий чемпионат станет для игрока четвертым в составе красно-белых.

«Спартак МАХ» вступил в МХЛ, «Хорс-Карелия» перешла в систему «Динамо» и сменила название на «Динамо-Карелия». В сезоне-2025/26 сыграют 39 команд