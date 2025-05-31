«Спартак» продлил контракт с Рубцовым. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 года
«Спартак» продлил контракт с Германом Рубцовым.
Новое двустороннее соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года.
В минувшем сезоне Рубцов провел 76 матчей за «Спартак» с учетом плей-офф и набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 10».
Следующий чемпионат станет для игрока четвертым в составе красно-белых.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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