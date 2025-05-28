«Спартак» продлил контракт с MVP плей-офф МХЛ Рябовым на 3 года
«Спартак» заключил новый контракт с Иваном Рябовым.
Срок соглашения с нападающим рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.
20-летний форвард системы «Спартака» Иван Рябов был признан лучшим игроком минувшего сезона в Молодежной лиге, а также стал лучшим бомбардиром в плей-офф Olimpbet МХЛ и самым ценным игроком Кубка Харламова.
Он набрал 74 (34+40) очка за 52 игры в регулярке и плей-офф МХЛ.
В сезоне-2024/25 Рябов также отличился 17 (4+13) баллами в 39 играх ВХЛ за «Химик» и дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ, сыграв в 6 матчах за «Спартак».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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