«Спартак» продлил контракт с MVP плей-офф МХЛ Рябовым на 3 года

«Спартак» заключил новый контракт с Иваном Рябовым.

Срок соглашения с нападающим рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.

20-летний форвард системы «Спартака » Иван Рябов был признан лучшим игроком минувшего сезона в Молодежной лиге, а также стал лучшим бомбардиром в плей-офф Olimpbet МХЛ и самым ценным игроком Кубка Харламова.

Он набрал 74 (34+40) очка за 52 игры в регулярке и плей-офф МХЛ.

В сезоне-2024/25 Рябов также отличился 17 (4+13) баллами в 39 играх ВХЛ за «Химик » и дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ, сыграв в 6 матчах за «Спартак».