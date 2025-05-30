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  • «Спартак МАХ» вступил в МХЛ, «Хорс-Карелия» перешла в систему «Динамо» и сменила название на «Динамо-Карелия». В сезоне-2025/26 сыграют 39 команд
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«Спартак МАХ» вступил в МХЛ, «Хорс-Карелия» перешла в систему «Динамо» и сменила название на «Динамо-Карелия». В сезоне-2025/26 сыграют 39 команд

МХК «Спартак МАХ» пополнил Западную конференцию Olimpbet МХЛ.

Совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ утвердил состав участников Молодежной хоккейной лиги в сезоне-2025/26.

Список команд пополнил «Спартак МАХ». Вторая команда спартаковской системы в МХЛ будет выступать в Западной конференции и проводить домашние матчи в ледовом дворце «Легенды хоккея – Сокольники».

В сезоне-2024/2025 основная молодежная команда красно-белых МХК «Спартак» выиграла свой второй Кубок Харламова. «Спартак» вслед за «Локомотивом», СКА и «Академией Михайлова» стал четвертым клубом, который в МХЛ будут представлять две команды.

Команда «Хорс-Карелия» из Кондопоги перешла в систему «Динамо», сменила название на МХК «Динамо-Карелия» и продолжит выступление в МХЛ.

Состав участников сезона-2025/26:

Западная конференция

1. «Академия Михайлова» Тульская область

2. «АКМ-Юниор» Тульская область

3. «Академия СКА-Юниор» Московская область

4. «Алмаз» Череповец

5. «Амурские Тигры» Хабаровск

6. «Динамо-Шинник» Бобруйск

7. «Красная Армия» Москва

8. «Крылья Советов» Москва

9. «Локо» Ярославль

10. МХК «Динамо» Москва

11. МХК «Динамо-Карелия» Кондопога

12. МХК «Динамо» Санкт-Петербург

13. МХК «Спартак» Москва

14. МХК «Спартак МАХ» Москва

15. «Русские Витязи» Московская область

16. «Сахалинские Акулы» Сахалинская область

17. «СКА-1946» Санкт-Петербург

18. СМО МХК «Атлант» Московская область

19. «Тайфун» Приморский Край

20. ХК «Капитан» Ступино

Восточная конференция

1. «Авто» Екатеринбург

2. «АКМ Новомосковск» Новомосковск

3. «Белые Медведи» Челябинск

4. «Ирбис» Казань

5. «Красноярские Рыси» Красноярск

6. «Кузнецкие Медведи» Новокузнецк

7. «Ладья» Тольятти

8. «Локо-76» Ярославль

9. «Мамонты Югры» Ханты-Мансийск

10. МХК «Молот» Пермь

11. «Омские Ястребы» Омск

12. «Реактор» Нижнекамск

13. «Сибирские Снайперы» Новосибирская область

14. «Снежные Барсы» Астана

15. «Спутник» Альметьевск

16. «Стальные Лисы» Магнитогорск

17. «Толпар» Уфа

18. «Тюменский Легион» Тюмень

19. «Чайка» Нижний Новгород

Что теперь будет с Ротенбергом?6841 голос
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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