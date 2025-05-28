«Спартак» и Вишневский не договорились о новом контракте. Защитник выйдет на рынок свободных агентов («СЭ»)

«Спартак» и защитник Дмитрий Вишневский не договорились о новом контракте.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », 1 июня игрок выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне-2024/25 в активе 35-летнего Дмитрия Вишневского 63 матча и 26 (6+20) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1». В плей-офф он сделал 3 передачи в 8 играх при полезности «+4».