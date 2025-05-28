«Спартак» и Вишневский не договорились о новом контракте. Защитник выйдет на рынок свободных агентов («СЭ»)
«Спартак» и защитник Дмитрий Вишневский не договорились о новом контракте.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 1 июня игрок выйдет на рынок свободных агентов.
В сезоне-2024/25 в активе 35-летнего Дмитрия Вишневского 63 матча и 26 (6+20) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1». В плей-офф он сделал 3 передачи в 8 играх при полезности «+4».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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