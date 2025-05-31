Березкин продлил контракт с «Локомотивом» на год. Зарплата – 45 млн рублей (Артур Хайруллин)
Максим Березкин продлил контракт с «Локомотивом».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение рассчитано на год.
Отмечается, что зарплата 23-летнего нападающего составит около 45 миллионов рублей за сезон.
В завершившемся сезоне Березкин набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром «Локомотива» в регулярке.
В плей-офф на счету форварда 14 (9+5) очков за 21 игру при полезности «плюс 9».
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Эдмонтон».
Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве» минимум на год (Михаил Зислис)
Что теперь будет с Ротенбергом?7077 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости