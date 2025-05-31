Симашев о Радулове: «Саня – профессионал, я напитался его энергией. У него бешеный азарт – в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать – вот это я и взял»

Дмитрий Симашев сказал, что подзаряжался энергией от Александра Радулова.

38-летний форвард «Локомотива » был признан самым ценным игроком победного для команды розыгрыша Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков в 21 матче в плей-офф.

– Саня – профессионал. Уникальный человек и хоккеист. Я им восхищаюсь. У него своя рутина, тренировки после игр, свои методы восстановления. Он делает свою рутину много лет – и это работает. А образ – ну, он такой, как есть. Но думать, что он ничего не делает – это совсем неправда.

– Чему научились у него за этот год?

– Не скажу, что чему-то конкретному. Я напитался его энергией. У него бешеный азарт – в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать. Вот это соперничество – я у него и взял. Теперь тоже нигде не могу проигрывать, – сказал защитник «Юты», выступавший в сезоне за «Локомотив».