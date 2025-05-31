«Лада» попрощалась с Шаракановым и Волковым. Игроки вернулись в «Динамо» и «Локомотив» после окончания аренды

«Лада» попрощалась с Магомедом Шаракановым и Александром Волковым.

Шараканов возвращается в «Динамо » после окончания аренды, Волков – в «Локомотив ».

«В составе «Лады» Шараканов отыграл полный сезон и в итоге стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 67 матчей он заработал 22 (6+16) очка при полезности «минус 6».

Также Магомед выступал за «Ладью» в МХЛ и в шести встречах сумел набрать 5 (1+4) очков. Отметим, что 20-летний хоккеист дважды вызывался в команду «Россия 25».

Волков присоединился в середине регулярного чемпионата КХЛ и принял участие в 34 матчах, набрав 13 (7+6) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.

Благодарим Магомеда и Александра за плодотворное сотрудничество и желаем им успехов в дальнейшем!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады ».

«Лада» хочет продлить контракт с Максимом Третьяком. Голкипер сыграл 8 матчей в прошлом сезоне, пропуская в среднем 3,13 шайбы