«Эдмонтон» хочет подписать Березкина в конце сезона. У форварда «Локомотива» 42 очка в 66 играх регулярки

«Эдмонтон» хочет подписать контракт с Максимом Березкиным из «Локомотива».

Об этом сообщил генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн в подкасте Oilers Now. Березкин был выбран канадским клубом в пятом раунде драфта-2020.

В текущем сезоне 23-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром команды в регулярке.

В плей-офф на счету Березкина 6 (2+4) очков за 6 игр при полезности «плюс 3». Срок его контракта с «Локомотивом » истекает 31 мая 2025 года.