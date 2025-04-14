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«Эдмонтон» хочет подписать Березкина в конце сезона. У форварда «Локомотива» 42 очка в 66 играх регулярки

«Эдмонтон» хочет подписать контракт с Максимом Березкиным из «Локомотива».

Об этом сообщил генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн в подкасте Oilers Now. Березкин был выбран канадским клубом в пятом раунде драфта-2020.

В текущем сезоне 23-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром команды в регулярке.

В плей-офф на счету Березкина 6 (2+4) очков за 6 игр при полезности «плюс 3». Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 31 мая 2025 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumors
logoМаксим Березкин
logoСтэн Боумэн
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