Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве» минимум на год (Михаил Зислис)

Максим Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 23-летний форвард останется в ярославском клубе еще минимум на год.

Ранее генеральный менеджер «Ойлерс » Стэн Боумэн говорил , что хотел бы видеть Березкина, задрафтованного в пятом раунде в 2020 году, в НХЛ.

В завершившемся сезоне нападающий набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром «Локомотива » в регулярке.

В плей-офф на счету Березкина 14 (9+5) очков за 21 игру при полезности «плюс 9». Срок его действующего контракта с клубом истекает 31 мая 2025 года.

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