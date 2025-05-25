Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве» минимум на год (Михаил Зислис)
Максим Березкин не поедет в «Эдмонтон» и останется в «Локомотиве».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 23-летний форвард останется в ярославском клубе еще минимум на год.
Ранее генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн говорил, что хотел бы видеть Березкина, задрафтованного в пятом раунде в 2020 году, в НХЛ.
В завершившемся сезоне нападающий набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром «Локомотива» в регулярке.
В плей-офф на счету Березкина 14 (9+5) очков за 21 игру при полезности «плюс 9». Срок его действующего контракта с клубом истекает 31 мая 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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