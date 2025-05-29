Сергей Бобровский: «Выйти в финал Кубка Стэнли три раза подряд нелегко. Это большое достижение, но самый важный шаг еще впереди»

Сергей Бобровский высказался о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

Вратарь «Пантерс» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3, 4-1).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. В прошлом году клуб выиграл трофей.

«Это нелегко – три раза подряд выйти в финал Кубка Стэнли. Это непросто сделать.

Для нас это большое достижение, но самый важный шаг еще впереди, и мы все очень рады этому», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский .

«Флорида» – в финале Кубка Стэнли! В пятом матче вернулась с -2 и удержала победу