Михайлов о Никитине: «Он завоевал кубок с «Локомотивом», почему бы не выиграть трофей с ЦСКА? Я не против его назначения»

Борис Михайлов заявил, что не против назначения Никитина на пост тренера ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что Игорь Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и возглавит ЦСКА.

Напомним, 29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

Ранее «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии). До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

– Как оцените работу Никитина в этом сезоне?

– Результат говорит о его работе.

– Вам нравится его хоккей?

– Мне нравится счет на табло после победы.

– Вы бы хотели, чтобы Никитина назначили главным тренером ЦСКА?

– А почему бы и нет? Он завоевал кубок с «Локомотивом », почему бы не выиграть трофей с ЦСКА? Я не против его назначения, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА и почетный президент клуба Борис Михайлов.

Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)