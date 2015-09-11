Фредрик Клаэссон может перейти в «Динамо».

32-летний шведский защитник близок к подписанию на один сезон с бело-голубыми, об этом сообщает Metaratings.

Фредрик Клаэссон выступает за ЦСКА с сезона-2022/23 и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2023 году.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 67 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3».

В плей-офф он сыграл 6 игр и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».