Защитник ЦСКА Клаэссон близок к переходу в «Динамо» (Metaratings)
Фредрик Клаэссон может перейти в «Динамо».
32-летний шведский защитник близок к подписанию на один сезон с бело-голубыми, об этом сообщает Metaratings.
Фредрик Клаэссон выступает за ЦСКА с сезона-2022/23 и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2023 году.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 67 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3».
В плей-офф он сыграл 6 игр и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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