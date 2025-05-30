Максим Рыбин: «Не могу представить Никитина в СКА. Там есть Ротенберг, у него контракт, он собирает сильную команду»

Максим Рыбин высказался о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

– Никитин – топовый тренер, сейчас он на верхушке славы. Для него возвращение в Москву будет хорошим вызовом.

Пока что информация противоречивая. Думаю, что у Никитина есть контракт с «Локомотивом », поэтому сейчас сложно что-то сказать.

– Получится ли у Никитина внести радикальные изменения в ЦСКА?

– Есть опасения, что это не получится сделать быстро. Нужно выстраивать дисциплину и систему, подбирать игроков и схему, которая будет необходима для достижения результата. Это очень трудоемкий процесс. С ходу ничего не получится сделать, уже хватило с Воробьевым .

– Удастся ли «Локомотиву» повторить успех этого сезона без Никитина?

– Смотря какой тренер будет.

– Могли бы представить Никитина в СКА?

– На сегодняшний день нет. Там есть Ротенберг , у него действующий контракт. Он собирает сильную команду, поэтому не могу представить Никитина в СКА, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.