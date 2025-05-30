Сушинский об отставке совета директоров СКА: «Неудовлетворительным можно назвать выступление первой команды, не всей вертикали. У клуба хорошая школа, команда в МХЛ»

Максим Сушинский порассуждал о причинах отставки совета директоров СКА.

СКА объявил об увольнении совета директоров и операционного менеджмента команды.

– Может ли смена состава совета директоров СКА помочь в будущем команде добиться положительных результатов?

– Сложно что‑то говорить, нужно сперва посмотреть на их работу, как можно говорить заранее? Но сейчас сделан шаг в сторону перемен, поэтому будем смотреть. Все будет зависеть от работы.

– Можно сказать, что отчасти этот шаг объясняется результатами команды, которые признали неудовлетворительными?

– Спады в игре у всех бывают, все‑таки в плей‑офф все может решить одна шайба.

Сейчас тяжело судить нужно смотреть всю вертикаль команды. У них очень хорошо работает школа, много первых мест занимает, да и про молодежную команду не стоит забывать, в том году они выиграли Кубок Харламова , а в этом играли в финале.

Неудовлетворительным можно назвать только выступление первой команды, но никак не всего клуба СКА, – сказал экс-нападающий СКА .