Сушинский об отставке совета директоров СКА: «Неудовлетворительным можно назвать выступление первой команды, не всей вертикали. У клуба хорошая школа, команда в МХЛ»
СКА объявил об увольнении совета директоров и операционного менеджмента команды.
– Может ли смена состава совета директоров СКА помочь в будущем команде добиться положительных результатов?
– Сложно что‑то говорить, нужно сперва посмотреть на их работу, как можно говорить заранее? Но сейчас сделан шаг в сторону перемен, поэтому будем смотреть. Все будет зависеть от работы.
– Можно сказать, что отчасти этот шаг объясняется результатами команды, которые признали неудовлетворительными?
– Спады в игре у всех бывают, все‑таки в плей‑офф все может решить одна шайба.
Сейчас тяжело судить нужно смотреть всю вертикаль команды. У них очень хорошо работает школа, много первых мест занимает, да и про молодежную команду не стоит забывать, в том году они выиграли Кубок Харламова, а в этом играли в финале.
Неудовлетворительным можно назвать только выступление первой команды, но никак не всего клуба СКА, – сказал экс-нападающий СКА.