  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Финальная серия Кубка Стэнли «Эдмонтон» – «Флорида» стартует 4 июня. У канадского клуба будет преимущество своей площадки
29

Финальная серия Кубка Стэнли «Эдмонтон» – «Флорида» стартует 4 июня. У канадского клуба будет преимущество своей площадки

Финал Кубка Стэнли «Эдмонтон» – «Флорида» стартует 4 июня.

«Ойлерс» и «Пантерс» выиграли свои конференции и встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ во 2-м сезоне подряд. 

В прошлом году «Флорида» победила «Эдмонтон» (4-3) и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. 

Тогда преимущество своей площадки было у южан. В этот раз серия начнется в Канаде, так как «нефтяники» набрали больше очков в регулярном чемпионате. 

Матчи запланированы на 4, 6, 9, 12, 14*, 17* и 20* июня (* – если потребуется). 

По московскому времени игры будут начинаться 5, 7, 10, 13, 15*, 18* и 21* июня (* – если потребуется) в 03:00. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
календарь
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд. Это 3-й случай повторения финалистов за 45 лет
43вчера, 03:10
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и вновь сыграет с «Флоридой». Клуб не выигрывал трофей с 1990 года
74вчера, 03:00
Штат Флорида в 6-й раз подряд будет представлен в финале Кубка Стэнли – по 3 выхода «Флориды» и «Тампы». Рекорд принадлежит провинции Альберта – 8 раз кряду
3729 мая, 05:45
Главные новости
Березкин продлил контракт с «Локомотивом» на год. Зарплата – 45 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
110 минут назад
Алексей Заварухин стал помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай
6сегодня, 10:45
«Ак Барс» продлил контракт с Сафоновым на год. С Галимовым договорятся в ближайшее время
2сегодня, 10:27
«Сибирь» покинули Костин, Бек, Лайпсик, Мартынов, Коротков, Белоусов и Сушко. У игроков закончились контракты с клубом
5сегодня, 10:14
«Лада» попрощалась с Шаракановым и Волковым. Игроки вернулись в «Динамо» и «Локомотив» после окончания аренды
3сегодня, 10:05
Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Шансы привезти его – минимальные, он стал одним из лидеров «Коламбуса». В 2023-м Дмитрий действительно хотел вернуться»
3сегодня, 09:16
Монсон об Овечкине: «Собирается вернуться через год – из любви к игре и чтобы выступить перед соотечественниками. Александр будет в московской команде»
5сегодня, 09:03
Третьяк о Бобровском с флагом России на параде «Флориды» в 2024-м: «Сергей сделал это в честь страны, он любит ее. Очень положительный человек, невероятно уважаю его»
12сегодня, 08:30
Ильин подпишет контракт с «Питтсбургом». 20-летний форвард на год останется в «Северстали» на правах аренды (Артур Хайруллин)
2сегодня, 08:14
«Трактор» продлил контракт с генменеджером Волковым на 2 года. Клуб выиграл медали КХЛ в двух сезонах под его руководством
5сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов получит около 40 млн рублей от «Ак Барса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
22 минуты назад
Иванов вернулся в СКА из «Сочи» после аренды. Голкипер провел 37 матчей в КХЛ в прошлом сезоне
236 минут назад
Миронов и Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора». В ближайшее время Миронов возглавит «Ладу»
151 минуту назад
«Нефтехимик» подпишет Данилу Квартальнова, Сушко из «Сибири» и Фаттахова из ВХЛ («Бизнес Online»)
1сегодня, 09:51
Гендиректор «Эдмонтона»: «У нас была цель – добавить глубины, чтобы не полагаться на Макдэвида и Драйзайтля все время. Это нужно для успеха в плей-офф»
11сегодня, 09:38
Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи». Клуб не договорился с форвардом о новом контракте (Алексей Шевченко)
3сегодня, 08:44
Савин о продлении контракта с Волковым: «За два года в «Тракторе» он еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров России»
1сегодня, 07:45
«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым на 2 года. Клуб выменял 19-летнего защитника у «Трактора» по ходу минувшего сезона
2сегодня, 07:35
«Динамо» Москва сделало квалификационные предложения 19 игрокам. Среди них – Комтуа, Рашевский, Тринеев, Чернышов и Артем Кудашов
1сегодня, 07:25
Симашев о Радулове: «Саня – профессионал, я напитался его энергией. У него бешеный азарт – в картах, в PlayStation, в хоккее. Ненавидит проигрывать – вот это я и взял»
2сегодня, 05:45