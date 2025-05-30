Финальная серия Кубка Стэнли «Эдмонтон» – «Флорида» стартует 4 июня. У канадского клуба будет преимущество своей площадки

Финал Кубка Стэнли «Эдмонтон» – «Флорида» стартует 4 июня.

«Ойлерс» и «Пантерс» выиграли свои конференции и встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ во 2-м сезоне подряд.

В прошлом году «Флорида » победила «Эдмонтон » (4-3) и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Тогда преимущество своей площадки было у южан. В этот раз серия начнется в Канаде, так как «нефтяники» набрали больше очков в регулярном чемпионате.

Матчи запланированы на 4, 6, 9, 12, 14*, 17* и 20* июня (* – если потребуется).

По московскому времени игры будут начинаться 5, 7, 10, 13, 15*, 18* и 21* июня (* – если потребуется) в 03:00.