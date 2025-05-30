«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и вновь сыграет с «Флоридой». Клуб не выигрывал трофей с 1990 года

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд.

«Ойлерс» обыграли «Даллас » (4-1, 6:3 в пятом матче) в финале Западной конференции.

В главной серии плей-офф НХЛ канадский клуб сыграет с «Флоридой» – как и год назад. В финале Кубка Стэнли-2024 «нефтяники» уступили «Пантерс» (3-4).

«Эдмонтон » вышел в финал в 9-й раз в истории. Ранее в 5 случаях клуб выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и еще трижды уступил в финале (1983, 2006, 2024).