«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и вновь сыграет с «Флоридой». Клуб не выигрывал трофей с 1990 года
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд.
«Ойлерс» обыграли «Даллас» (4-1, 6:3 в пятом матче) в финале Западной конференции.
В главной серии плей-офф НХЛ канадский клуб сыграет с «Флоридой» – как и год назад. В финале Кубка Стэнли-2024 «нефтяники» уступили «Пантерс» (3-4).
«Эдмонтон» вышел в финал в 9-й раз в истории. Ранее в 5 случаях клуб выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и еще трижды уступил в финале (1983, 2006, 2024).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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