37-летний Тэйвс хочет вернуться в НХЛ. Капитан «Чикаго» не играл с сезона-2022/23, у него три Кубка Стэнли с клубом
Джонатан Тэйвс намерен вернуться в НХЛ после двухлетнего перерыва.
Напомним, канадец не играет с сезона-2022/23 из-за синдрома хронического воспалительного ответа, возникшего на фоне ковида.
Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий возобновил тренировки и планирует возвращение в сезоне-2025/26.
В декабре в интервью GQ Тэйвс заявил, что в нем «по-прежнему живо огромное желание отдать всего себя, вернуться на лед и посмотреть, куда это приведет».
Тэйвс провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Контракт форварда завершился в 2023 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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