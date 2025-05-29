37-летний Тэйвс хочет вернуться в НХЛ. Капитан «Чикаго» не играл с сезона-2022/23, у него три Кубка Стэнли с клубом

Джонатан Тэйвс намерен вернуться в НХЛ после двухлетнего перерыва.

Напомним, канадец не играет с сезона-2022/23 из-за синдрома хронического воспалительного ответа, возникшего на фоне ковида.

Ранее сообщалось , что 37-летний нападающий возобновил тренировки и планирует возвращение в сезоне-2025/26.

В декабре в интервью GQ Тэйвс заявил, что в нем «по-прежнему живо огромное желание отдать всего себя, вернуться на лед и посмотреть, куда это приведет».

Тэйвс провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго ». Контракт форварда завершился в 2023 году.