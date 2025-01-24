Тэйвс не вернется в НХЛ в этом сезоне. 36-летний экс-форвард «Чикаго» будет готовиться к следующему чемпионату (Пьер ЛеБрюн)

Джонатан Тэйвс не вернется в НХЛ в этом сезоне.

Ранее появилась информация , что 36-летний нападающий возобновил тренировки и может перейти в одну из команд по ходу регулярного чемпионата.

По данным инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, Тэйвс планирует возвращение только в сезоне-2025/26.

Напомним, канадец не играет с сезона-2022/23 из-за синдрома хронического воспалительного ответа, возникшего на фоне ковида.

Тэйвс рассказал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».

Он провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго ».

Кэйн, Тэйвс и Кит вошли в 1-ю сборную «Чикаго» XXI века, Дебринкет и Саад – во вторую. Панарин не попал в список