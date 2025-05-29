Лаури пропустит старт сезона-2025/26. Капитан «Виннипега» перенес операцию на бедре, ему нужно 5-6 месяцев для восстановления

Адам Лаури пропустит начало регулярного сезона НХЛ.

Об этом сообщила пресс-служба «Джетс». 32-летний форвард перенес операцию на бедре, ему понадобится от 5 до 6 месяцев для полного восстановления. На данный момент клуб не сообщил причину, по которой Лаури понадобилась операция.

В прошедшем сезоне на счету капитана «Виннипега » 34 (16+18) балла и «плюс 19» в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф Лаури забил 4 гола в 13 играх. Его подробная статистика – здесь .