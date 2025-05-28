Хайман выбыл до конца плей-офф. Форвард «Эдмонтона» перенесет операцию, сообщил Кноблаух

Зак Хайман перенесет операцию из-за травмы и больше не сыграет в этом плей-офф.

Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Форвард «Эдмонтона» ушел со льда в первом периоде четвертого матча финала Западной конференции с «Далласом» (4:1, 3-1).

Он покинул площадку после столкновения с форвардом «Далласа » Мэйсоном Марчментом . Нарушение правил не было зафиксировано.

«Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух сообщил, что сегодня Зак Хайман перенесет операцию и, скорее всего, выбыл до конца сезона», – написал Фридман.

В текущем плей-офф на счету 32-летнего форварда 11 (5+6) очков в 15 играх при полезности «+10» и 111 силовых приемах (1-е место в команде и в розыгрыше в целом, 7,4 в среднем за матч).