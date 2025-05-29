Информация о последнем сезоне Овечкина в НХЛ и письмах «Вашингтона» владельцам абонементов не соответствует действительности, сообщила Сэмми Сильбер

Сэмми Сильбер опровергла информацию о последнем сезоне Александра Овечкина в НХЛ.

Ранее сообщалось , что «Вашингтон » разослал письма владельцам абонементов и сообщил, что сезон-2025/26 для Овечкина станет последним в НХЛ .

«Только что получила подтверждение от «Кэпиталс»: информация об электронном письме и том, что будущий сезон Алекса Овечкина является последним в НХЛ, не соответствует действительности», – написала журналистка Сэмми Сильбер.