Информация о последнем сезоне Овечкина в НХЛ и письмах «Вашингтона» владельцам абонементов не соответствует действительности, сообщила Сэмми Сильбер
Сэмми Сильбер опровергла информацию о последнем сезоне Александра Овечкина в НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разослал письма владельцам абонементов и сообщил, что сезон-2025/26 для Овечкина станет последним в НХЛ.
«Только что получила подтверждение от «Кэпиталс»: информация об электронном письме и том, что будущий сезон Алекса Овечкина является последним в НХЛ, не соответствует действительности», – написала журналистка Сэмми Сильбер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Сэмми Сильбер
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