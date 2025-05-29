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Роднина про отстранение России: «США впервые за много лет выиграли ЧМ. Без нас им хорошо и удобно, привыкли разыгрывать медали»

Ирина Роднина считает, что многим сборным выгодно отстранение России от турниров.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

В финальной игре чемпионата мира-2025 американцы обыграли сборную Швейцарии со счетом 1:0 ОТ. США выиграли турнир впервые с 1960 года и в третий раз в истории. 

«Ну не хотят они нас видеть на Олимпийских играх. Вы же видели, сборная США недавно впервые за много лет дошла до финала чемпионата мира по хоккею и выиграла турнир.

У нас в фигурном катании какая-то американская пара вдруг стала чемпионами мира. Они без нас привыкли разыгрывать медали, им так хорошо и так удобно», – сказала депутат Государственной думы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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