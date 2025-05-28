Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «У ИИХФ не хватает смелости поставить всех на место, она идет на поводу у западных стран»

Светлана Журова отреагировала на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил , что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

«В Международной федерации хоккея наверняка все хорошо понимают, что с участием сборной России олимпийский турнир будет более зрелищным. Ведь хоккейные полуфиналы и финал – это самые популярные соревнования на Олимпиаде . И по количеству просмотров, и по посещаемости, и по стремлению попасть на эти матчи.

Но вопрос в том, что федерация идет на поводу у западных стран, потому что многие страны будут просто пытаться бойкотировать игры с участием нашей команды. А у Международной федерации хоккея не хватает смелости, как у Международной федерации тенниса, всех поставить на место.

Самое удивительное, что в Латвии приняли закон, по которому их спортсмены не могут выходить на одну арену с россиянами. И ведь может случиться, что если сборная Латвии попадет на нашу команду, то она просто сорвет трансляцию, этого матча не будет.

Этот закон уже нарушает любые демократические принципы, даже по отношению к собственным спортсменам. А международная федерация идет у них на поводу. Поэтому такое решение – это не про спорт, это наказание всей нашей страны. Такая вот демократия, такой вот честный спорт. Все, конечно, в кавычках», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»