Есмантович о том, может ли ЦСКА возглавить иностранный специалист: «Ничего исключать нельзя. Зарубежным тренером может быть и россиянин, который приедет из-за границы»

Игорь Есмантович высказался о том, может ли ЦСКА возглавить иностранный тренер.

29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

– Может ли в ЦСКА появиться иностранный специалист? Или это исключено?

– Слово «исключено» здесь быть не может, потому что решение будет принято членами наблюдательного совета. У них есть определенное направление с точки зрения подхода к выбору главного тренера.

Я бы не брал на себя большую ответственность, чтобы так категорично утверждать ту или иную версию.

Зарубежным тренером же может быть и россиянин, который приедет из‑за границы, поэтому ничего исключать нельзя, но это прерогатива исключительно наблюдательного совета, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .