Есмантович о том, может ли ЦСКА возглавить иностранный специалист: «Ничего исключать нельзя. Зарубежным тренером может быть и россиянин, который приедет из-за границы»
Игорь Есмантович высказался о том, может ли ЦСКА возглавить иностранный тренер.
29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.
– Может ли в ЦСКА появиться иностранный специалист? Или это исключено?
– Слово «исключено» здесь быть не может, потому что решение будет принято членами наблюдательного совета. У них есть определенное направление с точки зрения подхода к выбору главного тренера.
Я бы не брал на себя большую ответственность, чтобы так категорично утверждать ту или иную версию.
Зарубежным тренером же может быть и россиянин, который приедет из‑за границы, поэтому ничего исключать нельзя, но это прерогатива исключительно наблюдательного совета, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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