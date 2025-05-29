Третьяк о ЦСКА: «У Воробьева был о-го-го какой материал в «Металлурге», и он спокойно завоевывал Кубок Гагарина. А когда материал не тот, то и успехов нет»

Владислав Третьяк высказался о работе Ильи Воробьева в ЦСКА.

29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

Ранее сообщалось , что ЦСКА может вернуть Игоря Никитина на пост главного тренера. В этом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом ».

– Если Игорь Никитин перейдет в ЦСКА, сможет ли он радикально изменить армейскую команду? Или это от одного тренера не зависит?

– От тренера очень многое зависит. Но еще это зависит от менеджеров, какой они набирают состав. Если тренер приходит, а он не приглашал этих игроков, и тебе просто дали этот материал, и с ним невозможно работать – конечно, не будет эффекта.

Да, ты можешь что-то подкорректировать, внести свое. Но что ты сделаешь, если нет материала? Вот у Ильи Воробьева был о-го-го какой материал в «Металлурге », и он спокойно завоевывал Кубок Гагарина, выходил в финал плей-офф.

– Но вот Воробьев в ЦСКА это сделать не смог.

– Когда материал не тот, то и успехов таких нет. От тренера очень многое зависит, но очень важен состав, который подбирают менеджеры и скауты, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Никитин не рассматривает возвращение в ЦСКА из «Локомотива» («СЭ»)