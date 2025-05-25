Никитин – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА. Он работал в армейском клубе с 2017 по 2021 год (Legalbet)

Игорь Никитин стал основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА.

Об этом сообщает Legalbet.

В минувшем сезоне 52-летний специалист завоевал Кубок Гагарина с «Локомотивом », который в финальной серии обыграл «Трактор» (4-1).

Действующий контракт Никитина с ярославским клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее он работал в ЦСКА с 2017 по 2021 год и стал обладателем Кубка Гагарина в 2019-м.

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