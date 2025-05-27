Есмантович о тренере для ЦСКА: «Круг кандидатов есть, их трое. Фамилии называть сейчас не буду. Идут переговоры, поиски вариантов»
ЦСКА рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера.
Об этом сообщил президент клуба Игорь Есмантович.
29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.
«Круг кандидатов есть. Их трое. Фамилии называть сейчас не буду, давайте немного потерпим.
Идут переговоры, идут поиски вариантов. Уверяю вас, в ближайшее время мы выйдем с пресс-релизом на эту тему», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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