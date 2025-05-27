Есмантович поздравил Никитина с победой «Локомотива» в Кубке Гагарина: «У них была отличная команда, игра и тренер. Они заслужили победу, красавчики»

Игорь Есмантович поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

Ранее «Локомотив » под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

«Во-первых, поздравляю ярославскую публику, ярославских болельщиков, ярославских руководителей. Они большие молодцы. Есть такой термин у хоккеистов – победу надо заслужить. Они заслужили победу.

У них была отличная команда, отличная игра и отличный тренер. Игоря я поздравил сразу после финальной игры. И не только Игоря, а также Диму Юшкевича. Пожелал им удачи.

Они большие молодцы, что сделали это. В спорте побеждает сильнейший, и они в этом сезоне были сильнейшими. Они красавчики», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.