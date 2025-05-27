Никитин не рассматривает возвращение в ЦСКА из «Локомотива» («СЭ»)

Игорь Никитин не рассматривает вариант возвращения в ЦСКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

Ранее «Локомотив » под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

«Появлялась информация о том, что ЦСКА намерен вернуть Игоря Никитина на пост главного тренера и выкупить его контракт у «Локомотива», который действует еще два года.

Но, как стало известно «СЭ», сам специалист даже не рассматривает такой вариант. В Ярославле Никитин за три с половиной года построил шикарную команду и не собирается ее оставлять», – написал Хайруллин.