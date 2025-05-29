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Рашит Давыдов покинул «Локомотив»: «Горжусь, что был частью этой боевой команды последние 4 сезона. Пара Исаев – Мельничук была лучшей в моей 20-летней тренерской деятельности»

«Локомотив» объявил об уходе тренера вратарей Рашита Давыдова.

В финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1). Клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов стал первым специалистом, выигравшим четыре Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017, 2025).

Давыдов работал с вратарями команды с осени 2021 года. После победы он сообщал, что не планирует продлевать контракт с клубом. 

Специалист обратился к игрокам и болельщикам после ухода из клуба.

«2025 год навсегда запомнится Ярославлю. «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина – очень долгожданный для всех ярославцев! Горжусь тем, что был частью этой боевой команды, этого дружного коллектива на протяжении последних четырех сезонов.

Мы все вместе прошли длинный путь становления чемпионской команды. Путь непростой, но интересный для меня как для тренера.

Хочу поблагодарить Игоря Валерьевича Никитина за приглашение в свой тренерский штаб осенью 2021 года и президента клуба Юрия Николаевича Яковлева за доверие в работе. А также весь наш дружный тренерский штаб единомышленников за сплоченность и высокий уровень профессионализма, административный коллектив команды, клуба и базы за отзывчивость и внимание, которые помогали чувствовать себя на работе как дома.

И, конечно же, нашу чемпионскую команду, каждого игрока за честное отношение и преданность хоккею. Особые слова благодарности всем вратарям и тренерам вратарей системы «Локомотива» за совместную работу.

Навсегда останется со мной чувство профессионального удовлетворения от совместной работы с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком. Хочу отметить их отношение к делу, терпение и целеустремленность, их профессионализм и постоянное желание развиваться и совершенствоваться.

Пожалуй, эта пара вратарей, причем именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности. Это были классные четыре сезона. Спасибо, Ярославль!» – сказал Давыдов.

Чествование «Локомотива» пройдет в августе, сообщил губернатор. Клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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