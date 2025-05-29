В контрактах Симашева и Бута есть опции возвращения в КХЛ. «Юта» может отправлять игроков в АХЛ в первые полтора года

Договоры Дмитрия Симашева и Даниила Бута учитывают возвращение в КХЛ.

Защитник и нападающие, выступавшие за «Локомотив » в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой».

Генеральный менеджер клуба Билл Армстронг сообщил, что в соглашениях хоккеиста предусмотрена опция возвращения в КХЛ .

Клуб из Солт-Лейк-Сити в течение первых 18 месяц может отправлять игроков в АХЛ.