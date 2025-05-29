Чествование «Локомотива» пройдет в августе, сообщил губернатор. Клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Чемпионский парад «Локомотива» пройдет в августе.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1). Клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

«Чествование чемпионов Кубка Гагарина – нашей команды «Локомотив» – пройдет в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже.

Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача – провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», – написал Евраев.

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