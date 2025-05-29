«Ак Барс» интересуется защитником «Локомотива» Рафиковым («Бизнес Online»)

Защитник Рушан Рафиков может продолжить карьеру в «Ак Барсе».

Как сообщает «Бизнес Online», «Ак Барс » находится в числе претендентов на 30-летнего игрока. 31 мая у него заканчивается контракт с «Локомотивом ».

В сезоне-2024/25 Рушан Рафиков стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».

В регулярке он провел 64 матча и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+15».

В плей-офф в его активе 21 игра и 5 (2+3) очков при полезности «+4».