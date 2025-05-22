Рашит Давыдов после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Контракт продлевать не буду. С Шестеркиным у меня есть рабочие моменты, во что это выльется – пока не знаю»
Рашит Давыдов не планирует продлевать контракт с «Локомотивом».
Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию у «Трактора» (4-1).
«Я не буду продлевать контракт с «Локомотивом». Отправлюсь ли к Игорю Шестеркину? Пока не могу комментировать. Во что это выльется – я не знаю.
С Игорем у меня есть определенные моменты рабочие. В «Локомотиве» я вряд ли останусь на постоянной основе, только если консультантом», – сказал тренер вратарей «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
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