Рашит Давыдов после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Контракт продлевать не буду. С Шестеркиным у меня есть рабочие моменты, во что это выльется – пока не знаю»

Рашит Давыдов не планирует продлевать контракт с «Локомотивом».

Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию у «Трактора» (4-1).

«Я не буду продлевать контракт с «Локомотивом ». Отправлюсь ли к Игорю Шестеркину? Пока не могу комментировать. Во что это выльется – я не знаю.

С Игорем у меня есть определенные моменты рабочие. В «Локомотиве» я вряд ли останусь на постоянной основе, только если консультантом», – сказал тренер вратарей «Локомотива».