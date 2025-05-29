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Кноблаух о Нюджент-Хопкинсе: «Эдмонтон» нуждается в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. В регулярке он сам от себя ждал большего, думаю»

Крис Кноблаух доволен игрой Райана Нюджент-Хопкинса в плей-офф НХЛ.

Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (4:1, 3-1). 

На счету 32-летнего канадца стало 18 (5+13) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров. При этом в серии против «Старс» Нюджент-Хопкинс набрал 9 (2+7) баллов в 4 играх при полезности «+6».

В регулярном чемпионате на счету Нюджент-Хопкинса 49 (20+29) очков в 78 играх. 

«Если и есть у меня любимчик в этой серии, то это, возможно, он, учитывая, как он играет. Он действительно поднял свой уровень.

Те передачи, которые он делает в большинстве, его результативные матчи по ходу всей серии – Райан невероятно важен для нашей команды. Будь то игра в большинстве, меньшинстве или в равных составах – он везде делает вклад.

В регулярке он, конечно, не проваливался, но, думаю, сам от себя ждал большего. Зато сейчас, когда мы особенно нуждаемся в нем в плей-офф, он играет на высочайшем уровне. И нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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