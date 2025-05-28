Рантанен про проблемы «Далласа» в атаке: «Возможно, мы стараемся бросать даже слишком усердно. Надо немного расслабиться, перезагрузиться»

Микко Рантанен высказался после поражения от «Эдмонтона» в 4-м матче серии.

«Старс» проиграли «Ойлерс» (1:4) в 4-й игре финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-3).

Поражение стало для техасцев 3-м подряд при общей разнице шайб 2:13. В 4-м матче «Старс» нанесли 26 бросков мимо ворот.

«Возможно, мы стараемся бросать даже слишком усердно, слишком сильно стараемся в нападении. Да, надо немного расслабиться.

Пришло время снова перезагрузиться. Ничего не закончится, пока кто-нибудь не выиграет четыре игры, так что теперь речь просто об одной игре за раз. Вы даже не задумываетесь о том, что на самом деле представляет собой серия. Нужно просто выиграть одну игру и попытаться вернуться в Альберту», – сказал нападающий «Далласа » Микко Рантанен .

Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке

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