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Рантанен про проблемы «Далласа» в атаке: «Возможно, мы стараемся бросать даже слишком усердно. Надо немного расслабиться, перезагрузиться»

Микко Рантанен высказался после поражения от «Эдмонтона» в 4-м матче серии.

«Старс» проиграли «Ойлерс» (1:4) в 4-й игре финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-3). 

Поражение стало для техасцев 3-м подряд при общей разнице шайб 2:13. В 4-м матче «Старс» нанесли 26 бросков мимо ворот.

«Возможно, мы стараемся бросать даже слишком усердно, слишком сильно стараемся в нападении. Да, надо немного расслабиться. 

Пришло время снова перезагрузиться. Ничего не закончится, пока кто-нибудь не выиграет четыре игры, так что теперь речь просто об одной игре за раз. Вы даже не задумываетесь о том, что на самом деле представляет собой серия. Нужно просто выиграть одну игру и попытаться вернуться в Альберту», – сказал нападающий «Далласа» Микко Рантанен.

Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке 

«Эдмонтон» в шаге от финала: большинство в огне, а Скиннер тормозит «Даллас»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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