Джефф Монсон: «Сборную России хотели задвинуть, убрать с горизонта, но это невозможно. Все в мире знают, что это сильнейшая команда»
Джефф Монсон высказался о ситуации со сборной России по хоккею.
Ранее стало известно, что сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.
«Сборную России по хоккею хотели куда-то задвинуть, убрать с горизонта. Но сделать это невозможно.
Все в мире знают, что это сильнейшая команда, игроки которой занимают ведущие позиции в той же НХЛ.
И у международных чиновников ничего не получается, как бы они ни старались. Их негативные действия оборачиваются только против них», – заявил боец ММА Джефф Монсон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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