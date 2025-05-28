Джефф Монсон: «Сборную России хотели задвинуть, убрать с горизонта, но это невозможно. Все в мире знают, что это сильнейшая команда»

Джефф Монсон высказался о ситуации со сборной России по хоккею.

Ранее стало известно , что сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

«Сборную России по хоккею хотели куда-то задвинуть, убрать с горизонта. Но сделать это невозможно.

Все в мире знают, что это сильнейшая команда, игроки которой занимают ведущие позиции в той же НХЛ .

И у международных чиновников ничего не получается, как бы они ни старались. Их негативные действия оборачиваются только против них», – заявил боец ММА Джефф Монсон.