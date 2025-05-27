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Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям – сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»

Евгений Забуга рассказал, когда «Торпедо» переедет на новый стадион.

Сейчас клуб выступает в КРК «Нагорный» с вместимостью 5500 зрителей.

– Когда «Торпедо» переедет на новый стадион?

– Работа над новой ареной ведется круглосуточно. В этом задействовано большое количество строителей.

По самым оптимистичным сценариям это сентябрь 2025 года. Изначально было обещано, что «Торпедо» начнет сезон-2025/26 на новой арене. Мы рассматриваем разные сценарии и ждем, когда строители нас порадуют вводом новой арены в эксплуатацию.

– «Торпедо» по календарю не проведет весь сентябрь на выезде, как было с «Авангардом»?

– Там в Омске была другая ситуация – команда уже выехала из Балашихи, и там не было новой арены, на которой можно было бы принимать матчи чемпионата КХЛ.

А у Нижнего Новгорода нет проблем. Если потребуется провести первые матчи дома, когда новая арена еще не будет готова, то мы спокойно сыграем в КРК «Нагорный», который также будет принят КХЛ после инспекционной проверки. То есть мы получим допуск сразу на два спортсооружения.

– А впоследствии в «Нагорный» переедут клубы ВХЛ и МХЛ?

– Первично планируется, что «Чайка» на определенный период остается во дворце имени Коноваленко, потому что там есть своя культура вокруг команды.

Команда ВХЛ переедет в «Нагорный», когда «Торпедо» уедет на новую арену. Плюс на новой арене есть два тренировочных льда – младшие возраста хоккейной школы также переезжают в новый дворец. Потому что в городе есть огромная потребность во льде, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга. 

Алексей Исаков возглавит «Торпедо». Под его руководством «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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Арена-Торпедо
Евгений Забуга
Нагорный дворец спорта профсоюзов
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