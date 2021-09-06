Алексей Исаков станет главным тренером «Торпедо».

Об этом сообщил председатель правления клуба Максим Гафуров в чемпионской раздевалке «Торпедо-Горький».

Сегодня нижегородцы под руководством Алексея Исакова обыграли «Химик» в 6-м матче финала и выиграли Кубок Чемпиона России.

«Исаков согласился стать главным тренером команды КХЛ», – сказал Гафуров.

Пост главного тренера «Торпедо» ранее покинул Игорь Ларионов. Клуб вылетел из плей-офф, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.