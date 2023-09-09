Владислав Третьяк поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России.

Нижегородцы обыграли «Химик» в 6-м матче и выиграли серию финала плей-офф Olimpbet ВХЛ со счетом 4-2.

«Сам финал получился прекрасным и завершился не со счетом 4-0. Все ребята бились до последней минуты. В итоге Нижний Новгород победил в шести матчах, и я их искренне поздравляю.

Это хорошая команда, там созданы все условия. Ребята получают шанс попасть в клуб КХЛ «Торпедо», а скоро там появится новый стадион. Это все дает большую мотивацию играть лучше и завоевать кубок, став чемпионами в ВХЛ.

И очень здорово, что с этого сезона в ВХЛ разыгрывается звание чемпиона России. Поэтому я хотел бы поздравить всех из «Торпедо‑Горький», пожелать им здоровья, удачи и новых побед», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

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